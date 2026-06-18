Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Lys gegen Tennis-Star chancenlos

Lys gegen Tennis-Star chancenlos

Eva Lys war die letzte verbliebene Deutsche im Turnier von Berlin. Im Achtelfinale ist allerdings Endstation.
Eva Lys in Berlin
Eva Lys in Berlin
© picture-alliance/tennisphoto.de/SID/Claudio Gärtner
SID
Eva Lys war die letzte verbliebene Deutsche im Turnier von Berlin. Im Achtelfinale ist allerdings Endstation.

Eva Lys hat ihren starken Eindruck vom Auftakt in Berlin nicht bestätigen können und ist erneut bereits im Achtelfinale eines WTA-Turniers ausgeschieden. Wie schon beim Tennis-Grand-Prix in Stuttgart im April unterlag die Hamburgerin der Ukrainerin Elina Switolina beim 3:6, 2:6 deutlich.

Lys ließ im ersten Satz mehrere Breakchancen ungenutzt und geriet stattdessen nach einem eigenen Aufschlagverlust ins Hintertreffen. Bei schwülen 28 Grad und strahlendem Sonnenschein fand die Deutsche gegen die erfahrene Ukrainerin, die sich selbst als Rasenliebhaberin bezeichnet, kaum ein Mittel.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Lys bereitet sich auf Wimbledon vor

Nach der Satzpause, in der Lys den Platz verließ, stabilisierte sie zwar ihren Aufschlag, Switolina blieb jedoch die spielbestimmende und aggressivere Akteurin. Auch die lautstarke Unterstützung des Publikums konnte die Wende nicht mehr herbeiführen. Nach 1:09 Stunden verwandelte Switolina ihren Matchball mit einem Ass.

Lys hatte zu Beginn des Jahres immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Beim Auftaktsieg gegen die Polin Magdalena Frech hatte die 24-Jährige erstmals seit längerer Zeit wieder einen überzeugenden Eindruck hinterlassen.

Das Berliner Turnier zählt zu den wichtigsten Vorbereitungsevents für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli). Lys stand dank einer Wildcard im Hauptfeld.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite