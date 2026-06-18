Eva Lys hat ihren starken Eindruck vom Auftakt in Berlin nicht bestätigen können und ist erneut bereits im Achtelfinale eines WTA-Turniers ausgeschieden. Wie schon beim Tennis-Grand-Prix in Stuttgart im April unterlag die Hamburgerin der Ukrainerin Elina Switolina beim 3:6, 2:6 deutlich.
Lys gegen Tennis-Star chancenlos
Lys ließ im ersten Satz mehrere Breakchancen ungenutzt und geriet stattdessen nach einem eigenen Aufschlagverlust ins Hintertreffen. Bei schwülen 28 Grad und strahlendem Sonnenschein fand die Deutsche gegen die erfahrene Ukrainerin, die sich selbst als Rasenliebhaberin bezeichnet, kaum ein Mittel.
Lys bereitet sich auf Wimbledon vor
Nach der Satzpause, in der Lys den Platz verließ, stabilisierte sie zwar ihren Aufschlag, Switolina blieb jedoch die spielbestimmende und aggressivere Akteurin. Auch die lautstarke Unterstützung des Publikums konnte die Wende nicht mehr herbeiführen. Nach 1:09 Stunden verwandelte Switolina ihren Matchball mit einem Ass.
Lys hatte zu Beginn des Jahres immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Beim Auftaktsieg gegen die Polin Magdalena Frech hatte die 24-Jährige erstmals seit längerer Zeit wieder einen überzeugenden Eindruck hinterlassen.
Das Berliner Turnier zählt zu den wichtigsten Vorbereitungsevents für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli). Lys stand dank einer Wildcard im Hauptfeld.