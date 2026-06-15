Maria erfolgreich in Nottingham gestartet

SID 15.06.2026 • 13:21 Uhr Die Rasenexpertin Tatjana Maria will Punkte in der Weltrangliste gutmachen.

Rasenexpertin Tatjana Maria ist erfolgreich ins WTA-Turnier in Nottingham gestartet. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich am Montag mit 6:3, 6:2 gegen Janice Tjen aus Indonesien durch. Maria hofft in der Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon, bei dem sie 2022 im Halbfinale stand, auf ein Topergebnis.

Nach ihrem knappen Achtelfinalaus gegen Jelena Rybakina im Londoner Queen’s Club war sie nach dem Wegfall ihrer Punkte des Vorjahrestriumphs erstmals seit fast vier Jahren aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht.