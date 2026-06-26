Maria im Finale von Eastbourne

SID 26.06.2026 • 14:09 Uhr Die 38-Jährige aus Bad Saulgau profitiert von der Aufgabe ihrer Kontrahentin.

Tatjana Maria steht erstmals seit ihrem Triumph im Londoner Queen’s Club wieder im Finale eines WTA-Turniers. Die 38 Jahre alte Rasenexpertin profitierte im Halbfinale von Eastbourne am Freitag beim Stand von 6:1, 1:2 von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko aus Lettland. Im Finale am Samstag spielt Maria gegen die Kroatin Petra Marcinko oder die US-Amerikanerin Madison Keys um ihren insgesamt vierten WTA-Titel.

Maria wird unabhängig vom Ausgang am Samstag mit jeder Menge Rückenwind zum Klassiker in Wimbledon reisen, der am Montag beginnt. 2022 stand sie an der Church Road im Halbfinale und beweist auch in dieser Saison, dass sie auf Rasen weiterhin zu Großem fähig ist. Zudem stellte sie ihre Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste sicher.