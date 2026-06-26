Tatjana Maria steht erstmals seit ihrem Triumph im Londoner Queen’s Club wieder im Finale eines WTA-Turniers. Die 38 Jahre alte Rasenexpertin profitierte im Halbfinale von Eastbourne am Freitag beim Stand von 6:1, 1:2 von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko aus Lettland. Im Finale am Samstag spielt Maria gegen die Kroatin Petra Marcinko oder die US-Amerikanerin Madison Keys um ihren insgesamt vierten WTA-Titel.
Maria im Finale von Eastbourne
Die 38-Jährige aus Bad Saulgau profitiert von der Aufgabe ihrer Kontrahentin.
Tatjana Maria spielt auf Rasen erfolgreich
© AFP/SID/Glyn KIRK
Maria wird unabhängig vom Ausgang am Samstag mit jeder Menge Rückenwind zum Klassiker in Wimbledon reisen, der am Montag beginnt. 2022 stand sie an der Church Road im Halbfinale und beweist auch in dieser Saison, dass sie auf Rasen weiterhin zu Großem fähig ist. Zudem stellte sie ihre Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste sicher.
Gegen Ostapenko startete Maria hoch fokussiert und sicherte sich klar den ersten Satz. Dann kam es im zweiten Durchgang zu einer Regenunterbrechung. Aus dieser kam die einstige French-Open-Siegerin Ostapenko nicht mehr zurück – und Maria durfte über ihren Finaleinzug jubeln.