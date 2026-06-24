Im Schnelldurchlauf ins Viertelfinale: Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Eastbourne auf Erfolgskurs. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau übertrumpfte die 24 Jahre alte Russin Anastassja Sacharowa beim 6:2, 6:1 mit ihrem bewährten Rasenspiel und hat bei der Wimbledon-Generalprobe Lust auf mehr.
Maria im Viertelfinale von Eastbourne
Gerade auf Rasen bleibt die Wimbledon-Habfinalistin von 2022 gefährlich.
Tatjana Maria ist weiter erfolgreich
© picture-alliance/NurPhoto/SID/Owen Hammond
Maria, die zuletzt in der Weltrangliste abgerutscht war, arbeitet sich mit ihrem Erfolg wieder ein Stück näher heran an die Top-100. Auch in der Runde der letzten acht Spielerinnen kann sie sich gegen Tereza Valentová (Tschechien) oder Ajla Tomljanovic (Australien) gute Chancen ausrechnen.
Maria, die 2022 im Halbfinale von Wimbledon stand und vergangenes Jahr mit ihrem Triumph im Londoner Queen’s Club auf Rasen für großes Aufsehen gesorgt hatte, stellte Sacharowa von Beginn an vor Probleme. Sie spielte wie gewohnt viele unangenehme Slicebälle und suchte bei Gelegenheit dann den Weg in die Offensive. Nach 69 Minuten Spielzeit brachte sie den Erfolg ins Ziel.
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN