Maria lässt Jastremska in Nottingham keine Chance

SID 17.06.2026 • 18:54 Uhr Die Rasenkönnerin steht im Viertelfinale und spielt schon in Wimbledon-Form.

Rasenexpertin Tatjana Maria ist mit einer beeindruckenden Vorstellung ins Viertelfinale des WTA-Turniers in Nottingham eingezogen. In der Runde der letzten 16 ließ die 38-Jährige der Weltranglisten-50. Dajana Jastremska keine Chance und setzte sich in nicht einmal einer Stunde Spielzeit 6:1, 6:2 durch.

Maria spielt beim Vorbereitungsturnier auf den Grasklassiker in Wimbledon nun gegen die an Nummer vier gesetzte Tschechin Marie Bouzková oder Hannah Klugman aus Großbritannien.

Anderthalb Wochen vor Beginn des Highlights in Wimbledon darf Maria dabei weiter auf ein Topergebnis hoffen. An der Church Road stand sie zwar 2022 im Halbfinale, scheiterte danach aber dreimal in Folge in Runde eins.