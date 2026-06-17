Rasenexpertin Tatjana Maria ist mit einer beeindruckenden Vorstellung ins Viertelfinale des WTA-Turniers in Nottingham eingezogen. In der Runde der letzten 16 ließ die 38-Jährige der Weltranglisten-50. Dajana Jastremska keine Chance und setzte sich in nicht einmal einer Stunde Spielzeit 6:1, 6:2 durch.
Maria lässt Jastremska in Nottingham keine Chance
Die Rasenkönnerin steht im Viertelfinale und spielt schon in Wimbledon-Form.
Tatjana Maria in Nottingham
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Maria spielt beim Vorbereitungsturnier auf den Grasklassiker in Wimbledon nun gegen die an Nummer vier gesetzte Tschechin Marie Bouzková oder Hannah Klugman aus Großbritannien.
Anderthalb Wochen vor Beginn des Highlights in Wimbledon darf Maria dabei weiter auf ein Topergebnis hoffen. An der Church Road stand sie zwar 2022 im Halbfinale, scheiterte danach aber dreimal in Folge in Runde eins.
Nach ihrem knappen Achtelfinal-Aus in der Vorwoche gegen Jelena Rybakina im Londoner Queen’s Club war sie durch den Wegfall ihrer Punkte des Vorjahrestriumphs erstmals seit fast vier Jahren aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht – schon in Nottingham könnte sie die Rückkehr unter die besten 100 Spielerinnen schaffen.