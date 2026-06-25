Maria siegt weiter - im Halbfinale gegen Ostapenko

SID 25.06.2026 • 17:57 Uhr Tatjana Maria meistert in Eastbourne auch die nächste Hürde und spielt um den Einzug ins Finale.

Tatjana Maria rast weiter durchs Rasenturnier von Eastbourne und steht bei der Wimbledon-Generalprobe bereits im Halbfinale. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich am Donnerstag in der Runde der letzten acht gegen die Tschechin Tereza Valentová 6:3, 7:5 durch und erreichte ihr zweites Semifinale in diesem Jahr.

Nach dem Sieg gegen die Weltranglisten-61. trifft Maria nun im Duell um den Endspiel-Einzug auf die Lettin Jelena Ostapenko. Die frühere Nummer fünf der Welt gewann 2017 die French Open und stand ein Jahr später im Halbfinale von Wimbledon.

Maria, die zuletzt in der Weltrangliste abgerutscht war, arbeitet sich mit ihrem Erfolg wieder ein Stück näher heran an die Top 100, bei einem Finaleinzug würde sie wieder zu diesem Kreis gehören.