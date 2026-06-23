Maria überzeugt bei Wimbledon-Generalprobe

Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihre starke Form sechs Tage vor dem Beginn des Klassikers in Wimbledon unter Beweis gestellt.
Maria beweist Topform vor Wimbledon
Bei der Grand-Slam-Generalprobe im Rahmen des WTA-Turniers in Eastbourne schaltete die Rasenexpertin die an Nummer eins gesetzte Jasmine Paolini mit 6:4, 6:3 aus und feierte damit ihren ersten Sieg seit 2023 gegen die Italienerin.
Vier Tage nach Marias Viertelfinalaus beim 250er-Event in Nottingham fand die Deutsche zunächst mühsam in die Partie und lag prompt 0:3 hinten.
Tennis: Maria glänzt mit acht Assen!
Im Anschluss berappelte sie sich jedoch und zog mit zwei Breaks auf 5:3 davon. Dabei überzeugte sie vor allem bei eigenem Aufschlag: Unter anderem verbuchte sie insgesamt acht Asse.
Im zweiten Satz behielt die 38-Jährige ihre Dominanz bei. Gegen die Weltranglisten-14. wackelte Maria lediglich nach einem kassierten Break zum 4:2 kurz – nutzte dann aber letztlich nach eineinhalb Stunden ihren dritten Matchball.
In Runde zwei am Mittwoch (12 Uhr) wartet die russische Weltranglisten-91. Anastasia Sacharowa auf Maria.