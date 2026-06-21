Nach langem Warten: Noskova siegt in Berlin

SID 21.06.2026 • 19:52 Uhr Das Finale am Grunewald beginnt mit mehrstündiger Verzögerung, die Tschechin besteht die Geduldsprobe.

Linda Noskova hat das Finale der Berlin Tennis Open nach massiven Wetterkapriolen gewonnen. Nach mehrstündiger Verspätung besiegte die 21 Jahre alte Tschechin die US-Amerikanerin Jessica Pegula 6:4, 4:6, 6:2.

Für Noskova war es in ihrem siebten Finale auf der WTA-Tour der zweite Sieg, ihren Premierenerfolg hatte sie 2024 im mexikanischen Monterrey gefeiert. In der neuen Weltrangliste wird Noskova am Montag als Zehnte erstmals unter den Top 10 geführt werden.

Die 32 Jahre alte Pegula, die im Halbfinale die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in einem kuriosen Match 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 besiegt hatte, verpasste ihren dritten Turniererfolg in ihrer starken Saison.

Als das Match in Berlin am frühen Nachmittag ursprünglich starten sollte, zog ein starkes Gewitter über den Grunewald. „Die starken Wassermassen haben Teile der Infrastruktur auf dem Gelände beschädigt“, hieß es in einer Stellungnahme bei Instagram: „Trotz eines intensiven Austauschs mit dem Deutschen Wetterdienst trat das Unwetter in dieser Intensität überraschend ein.“ Die Organisatoren baten die Fans zudem, aus Sicherheitsgründen zunächst nicht anzureisen.