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Siegemund ohne Chance gegen Anisimova

Siegemund ohne Chance im Achtelfinale

Gegen die Mitfavoritin aus den USA, Amanda Anisimova, verliert die deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale im Londoner Queen's Club.
Kein Sieg für Siegemund
Kein Sieg für Siegemund
© picture alliance/SID/Antonio Borga
SID
Gegen die Mitfavoritin aus den USA, Amanda Anisimova, verliert die deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale im Londoner Queen's Club.

Keine Überraschung in London: Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier im Queen’s Club im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen die an Position zwei gesetzte Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova (USA) war die routinierte Metzingerin beim 1:6, 3:6 chancenlos.

Siegemund, die es in Wimbledon im vergangenen Jahr bis ins Viertelfinale geschafft hatte, schien auf dem Londoner Rasen gesundheitlich angeschlagen. Mehrfach war ein Husten der 38-Jährigen zu hören.

Auf Siegemund wartet in London dennoch ein weiteres Highlight-Match. Im Doppel trifft sie am Donnerstag an der Seite von Leylah Fernandez (Kanada) auf Victoria Mboko und die 44 Jahre alte Tennis-Ikone Serena Williams, die am Dienstag in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz ein erfolgreiches Comeback nach fast vier Jahren Wettkampfpause feierte.

Tatjana Maria als einzige deutsche Hoffnung

Im Einzel ist aus deutscher Sicht nur noch Tatjana Maria im Turnier. Die Sensationssiegerin im Queen’s Club aus dem Vorjahr hat sich über die Qualifikation bis ins Achtelfinale vorgekämpft. In diesem wartet in der Weltranglistenzweiten Jelena Rybakina am Donnerstag aber die schwerstmögliche Aufgabe.

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