Tennis: Maria verliert im Viertelfinale

Tatjana Maria ist beim Tennisturnier im englischen Nottingham im Viertelfinale ausgeschieden. Die 38-Jährige verlor am Freitag gegen die an Position vier gesetzte Tschechin Marie Bouzková 5:7, 0:6. Ob Maria in der Vorbereitung auf Wimbledon (ab 29. Juni) ein weiteres Rasenturnier bestreitet, stand zunächst nicht fest. In Bad Homburg ist sie nicht für die Qualifikation gemeldet.
Schluss im Viertelfinale für Maria
Im Queen's Club war im Achtelfinale Schluss, in Nottingham ging es immerhin eine Runde weiter.
Tatjana Maria beim Slice
© AFP/SID/ADRIAN DENNIS
Die Rasenexpertin war am Montag zum ersten Mal seit fast vier Jahren aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht, nachdem die Punkte ihres Titelgewinns im Londoner Queen’s Club 2025 aus der Wertung gefallen waren. Nach Wimbledon, wo sie 2022 im Halbfinale stand, fährt sie dennoch mit dem Wissen um ihre Stärke auf Rasen, in London und Nottingham gelangen ihr insgesamt drei Siege gegen teils höher eingeschätzte Gegnerinnen.
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