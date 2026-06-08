Williams-Comeback auch im Einzel? "Muss noch mehr trainieren"

SID 08.06.2026 • 12:33 Uhr Nach ihrer aufsehenerregenden Comeback-Ankündigung im Doppel hält sich die Tennisikone Serena Williams weitere Optionen offen.

Serena Williams steht kurz vor ihrem spektakulären Comeback auf der Tennistour – im Doppel an der Seite von Victoria Mboko (19) im Londoner Queen’s Club. Ob die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Alter von 44 Jahren auch noch einmal im Einzel antreten wird, ließ sie bei einer Pressekonferenz in London vorerst offen.

„Was das Einzel angeht, kann ich weder Ja noch Nein sagen. Im Moment ist es Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich noch etwas mehr trainieren muss, wenn ich im Einzel spielen will“, sagte Williams vor ihrem Auftaktmatch gegen Nicole Melichar-Martinez (USA)/Erin Routliffe (Neuseeland) am Dienstag. „Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist das im Moment einfach nicht mein Weg.“

Williams erklärt die Gründe für ihr Comeback

Williams äußerte sich auch ausführlich zu den Hintergründen ihres Comebacks nach fast vier Jahren Profisport-Pause.

„Was mir am meisten gefehlt hat, war einfach die Atmosphäre und das Reisen. Ich habe buchstäblich mein ganzes Leben lang Tennis gespielt. Irgendwann nimmt man das als selbstverständlich hin“, sagte die zweifache Mutter. „Für mich spielen im Moment so viele Faktoren eine Rolle. Vor allem die Tatsache, dass meine Kinder mich spielen sehen.“