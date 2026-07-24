Deutscher Überraschungs-Sieg in Hamburg

SID 24.07.2026 • 19:48 Uhr Tamara Korpatsch landet den nächsten Sieg und steht bei ihrem Heimturnier im Halbfinale. Dort soll noch lange nicht Schluss sein.

Tamara Korpatsch, ab Montag Deutschlands neue Nummer eins, ist beim WTA-Turnier in ihrer Heimatstadt Hamburg ins Halbfinale eingezogen.

Die 31-Jährige siegte am Freitagabend überraschend souverän gegen die an Nummer zwei gesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinina mit 6:3, 1:6, 6:1.

WTA in Hamburg: Korpatsch im Halbfinale

Im ersten Duell mit Kalinina zeigte Korpatsch wie schon im Achtelfinale nach einem verlorenen zweiten Satz die richtige Antwort.

Im Halbfinale am Samstag wartet nun die Ägypterin Mayar Sherif, die zuletzt in der Weltrangliste einen gewaltigen Sprung gemacht hatte und dort auf Rang 55 liegt.

Immerhin hat die Nummer 81 der Welt aus Hamburg bei zwei Siegen und einer Niederlage eine positive Bilanz gegen Sherif. Als letzte verbliebene Deutsche im Teilnehmerfeld liegt Korpatsch damit weiter auf Kurs Richtung zweitem WTA-Titel.