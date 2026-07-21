Hamburg: Noha Akugue im Achtelfinale, Barthel ausgeschieden

Tennisprofi Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier in Hamburg ihren Auftakt gemeistert. Im deutschen Duell mit Valentina Steiner setzte sich die Finalistin von 2023 mit 6:3, 2:6, 6:2 durch und steht im Achtelfinale. Mona Barthel (Bad Segeberg) war zuvor ausgeschieden.
Akugue im Achtelfinale von Hamburg
Die Finalistin von 2023 zieht in die nächste Runde ein. Für Mona Barthel ist das Turnier hingegen beendet.
Steht in Hamburg im Achtelfinale: Noma Noha Akugue
© picture alliance/Roberto Bettacchi/SID/Roberto Bettacchi
Noha Akugue, die mit dem Einzug ins Finale vor drei Jahren ihr bestes Ergebnis auf der WTA-Tour erreicht hatte, nimmt zum vierten Mal an dem Turnier in ihrer Heimat Hamburg teil. In der Runde der letzten Sechzehn kommt es für die 22-Jährige aus Reinbek zum Wiedersehen mit der an Position vier gesetzten Anna Bondar. Gegen die Ungarin war sie vergangenes Jahr in Runde eins ausgeschieden.
Mona Barthel (36), die sich im Gegensatz zu Noha Akugue durch die Qualifikation spielen musste, unterlag am Vormittag der Kasachin Julija Putinzewa mit 2:6 und 6:7 (5:7).