Hamburg: Noha Akugue im Achtelfinale, Barthel ausgeschieden

SID 21.07.2026 • 15:27 Uhr Die Finalistin von 2023 zieht in die nächste Runde ein. Für Mona Barthel ist das Turnier hingegen beendet.

Tennisprofi Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier in Hamburg ihren Auftakt gemeistert. Im deutschen Duell mit Valentina Steiner setzte sich die Finalistin von 2023 mit 6:3, 2:6, 6:2 durch und steht im Achtelfinale. Mona Barthel (Bad Segeberg) war zuvor ausgeschieden.

Noha Akugue, die mit dem Einzug ins Finale vor drei Jahren ihr bestes Ergebnis auf der WTA-Tour erreicht hatte, nimmt zum vierten Mal an dem Turnier in ihrer Heimat Hamburg teil. In der Runde der letzten Sechzehn kommt es für die 22-Jährige aus Reinbek zum Wiedersehen mit der an Position vier gesetzten Anna Bondar. Gegen die Ungarin war sie vergangenes Jahr in Runde eins ausgeschieden.