Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Hamburg: Noha Akugue im Achtelfinale, Barthel ausgeschieden

Akugue im Achtelfinale von Hamburg

Die Finalistin von 2023 zieht in die nächste Runde ein. Für Mona Barthel ist das Turnier hingegen beendet.
Steht in Hamburg im Achtelfinale: Noma Noha Akugue
Steht in Hamburg im Achtelfinale: Noma Noha Akugue
© picture alliance/Roberto Bettacchi/SID/Roberto Bettacchi
SID
Die Finalistin von 2023 zieht in die nächste Runde ein. Für Mona Barthel ist das Turnier hingegen beendet.

Tennisprofi Noma Noha Akugue hat beim WTA-Turnier in Hamburg ihren Auftakt gemeistert. Im deutschen Duell mit Valentina Steiner setzte sich die Finalistin von 2023 mit 6:3, 2:6, 6:2 durch und steht im Achtelfinale. Mona Barthel (Bad Segeberg) war zuvor ausgeschieden.

Noha Akugue, die mit dem Einzug ins Finale vor drei Jahren ihr bestes Ergebnis auf der WTA-Tour erreicht hatte, nimmt zum vierten Mal an dem Turnier in ihrer Heimat Hamburg teil. In der Runde der letzten Sechzehn kommt es für die 22-Jährige aus Reinbek zum Wiedersehen mit der an Position vier gesetzten Anna Bondar. Gegen die Ungarin war sie vergangenes Jahr in Runde eins ausgeschieden.

Mona Barthel (36), die sich im Gegensatz zu Noha Akugue durch die Qualifikation spielen musste, unterlag am Vormittag der Kasachin Julija Putinzewa mit 2:6 und 6:7 (5:7).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite