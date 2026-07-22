Hamburg: Tennis-Youngster verpasst Achtelfinale

SID 22.07.2026 • 14:43 Uhr Tessa Brockmann ist beim WTA-Turnier in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden und hat damit eine Überraschung verpasst. Bei ihrer Premiere im Hauptfeld der WTA-Tour verlor die 20-Jährige gegen Elsa Jacquemot.

Tennisspielerin Tessa Brockmann hat beim WTA-Turnier in Hamburg eine Überraschung verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Am Rothenbaum unterlag die 20-Jährige aus Itzehoe der Französin Elsa Jacquemot mit 5:7 und 1:6.

Brockmann, die eine Wildcard für das Turnier erhalten hatte, gab in Hamburg ihr Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour. Sie steht aktuell auf Rang 263 der Weltrangliste.