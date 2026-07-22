Hamburg: Tennis-Youngster verpasst Achtelfinale

Tennisspielerin Tessa Brockmann hat beim WTA-Turnier in Hamburg eine Überraschung verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Am Rothenbaum unterlag die 20-Jährige aus Itzehoe der Französin Elsa Jacquemot mit 5:7 und 1:6.
Tennis-Youngster verpasst Achtelfinale
Tessa Brockmann ist beim WTA-Turnier in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden und hat damit eine Überraschung verpasst. Bei ihrer Premiere im Hauptfeld der WTA-Tour verlor die 20-Jährige gegen Elsa Jacquemot.
In Runde eins ausgeschieden: Tessa Brockmann
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Brockmann, die eine Wildcard für das Turnier erhalten hatte, gab in Hamburg ihr Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour. Sie steht aktuell auf Rang 263 der Weltrangliste.
Damit sind noch drei deutsche Starterinnen im Turnier. Während Tamara Korpatsch (Bad Segeberg) am Nachmittag auf Julia Stusek (Rheinfelden) trifft, spielt Noma Noha Akugue, Finalistin von 2023, gegen die an Position vier gesetzte Ungarin Anna Bondar.