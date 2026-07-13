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Tennis: Deutsches Talent verpasst große Überraschung um Haaresbreite!

Deutsches Talent verpasst Überraschung

Mina Hodzic muss sich bei ihrem Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour denkbar knapp geschlagen geben. Die große Überraschung bleibt aus.
Alexander Zverev muss sich beim Rasenklassiker in Wimbledon mit dem zweiten Platz begnügen. In einer hochklassigen Partie zog er gegen Jannik Sinner den Kürzeren.
SID
Mina Hodzic muss sich bei ihrem Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour denkbar knapp geschlagen geben. Die große Überraschung bleibt aus.

Tennisspielerin Mina Hodzic hat bei ihrem Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour eine Überraschung verpasst.

Die 24-Jährige aus Moers verlor ihr spannendes Erstrundenmatch beim Hartplatz-Turnier in Athen denkbar knapp mit 3:6, 6:3, 6:7 (4:7) gegen die Britin Harriet Dart.

Tennis: Hodzic kämpft sich stark zurück

Hodzic hatte sich in der griechischen Hauptstadt erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft und erstmals das Hauptfeld eines Turniers der 250er-Kategorie erreicht.

Gegen Dart, die in der Weltrangliste 182 Plätze vor der auf Rang 334 geführten Hodzic steht, kämpfte sie sich nach dem verlorenen ersten Satz stark zurück. In der entscheidenden Phase zeigte die Britin aber die besseren Nerven.

Hodzic hatte im Januar zum deutschen Team beim United Cup in Sydney gehört, kam in der Auswahl um French-Open-Sieger Alexander Zverev und Eva Lys aber nicht zum Einsatz.

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