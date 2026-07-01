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Indian Wells statt Riad: WTA Finals bekommen neuen Spielort

WTA Finals bekommen neuen Spielort

Das Saisonfinale der Frauen findet dieses Jahr in Indian Wells statt. Die letzten zwei Jahre wurde in Riad gespielt.
Die WTA-Finals bekommen einen neuen Austragungsort
Die WTA-Finals bekommen einen neuen Austragungsort
© AFP/SID/FAYEZ NURELDINE
SID
Das Saisonfinale der Frauen findet dieses Jahr in Indian Wells statt. Die letzten zwei Jahre wurde in Riad gespielt.

Die WTA Finals werden im November erstmals im kalifornischen Indian Wells ausgetragen. Wie die Womens‘ Tennis Association (WTA) am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab, beantragte die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen erfolgreich einen vorzeitigen Wechsel des Austragungsortes. 2024 und 2025 fand das Turnier im saudischen Riad statt.

„Nach zwei prägenden Jahren der WTA Finals in Riad bat die WTA darum, die WTA Finals 2026 an einen neuen Austragungsort zu verlegen. Der Saudi Tennis Federation akzeptierte den Vorschlag“, hieß es in einem gemeinsamen Statement der WTA und der Saudi Tennis Federation (STF): „Beide Organisationen einigten sich in gegenseitigem Einvernehmen auf die Beendigung der Ausrichtungsvereinbarung und bleiben stolz auf die Erfolge, die durch ihre Partnerschaft erzielt wurden.“

Gründe für den Wechsel nannte die WTA offiziell nicht. Der neue Austragungsort Indian Wells ist mit dem WTA-1000-Turnier im März bereits fester Bestandteil der Tour. Die kalifornische Stadt sei eine „außergewöhnliche Bühne für die WTA Finals“, sagte Valerie Camillo, Vorsitzende der WTA: „Die Anlage bietet alles, was nötig ist, um das Allerbeste im Frauentennis zu präsentieren. Wir freuen uns, die WTA Finals nach Südkalifornien zu bringen“.

Bei dem Abschlussturnier der WTA-Tour, das seit 2019 in Shenzhen/China erstmals für mehrere Jahre an einem Ort stattfand, treffen zu Saisonende die acht besten Tennisspielerinnen des Jahres aufeinander. Titelverteidigerin ist die aktuelle Weltranglistenzweiten Elena Rybakina aus Kasachstan.

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