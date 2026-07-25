Tennis: Finale! Tamara Korpatsch setzt ihren Lauf fort

SID 25.07.2026 • 19:01 Uhr Tamara Korpatsch greift in Hamburg nach dem Titel. Die 31-Jährige profitiert von der Aufgabe ihrer Gegnerin. Die letzte Hürde ist hoch.

Tennis-Profi Tamara Korpatsch greift in ihrer Heimat Hamburg nach ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour.

Die Nummer 81 der Weltrangliste profitierte beim Sandplatz-Turnier am Rothenbaum am Samstag von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer ägyptischen Halbfinal-Gegnerin Mayar Sherif beim Stand von 6:1, 2:0.

Tennis: Korpatsch trifft im Finale auf Bondar

Für Korpatsch (31) war es das sechste WTA-Tour-Halbfinale, zum dritten Mal steht sie nun im Finale, in dem die an Position vier gesetzte Anna Bondar wartet.

Die Ungarin gewann in Hamburg 2024 und stand auch im vergangenen Jahr im Endspiel, das sie allerdings gegen die Französin Lois Boisson verlor. Bondar bezwang am Samstag die armenische Qualifikantin Elina Awanesjan in drei Sätzen.