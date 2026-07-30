Vorbereitung für die US Open: Dämpfer für Maria

SID 30.07.2026 • 05:58 Uhr In Vorbereitung auf die US Open kann Tatjana Maria in Memphis nicht an ihre starke Leistung anknüpfen.

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Memphis im Achtelfinale gescheitert. Die deutsche Nummer zwei unterlag der Mexikanerin Renata Zarazua in ihrem zweiten Match der Hartplatz-Saison mit 4:6, 4:6 und erlebte knapp einen Monat vor dem Start der US Open einen Dämpfer.

Die 38-Jährige aus Bad Saulgau musste sich der Weltranglisten-83. nach 102 Minuten geschlagen geben.

US Open beginnen Ende August

In der ersten Runde hatte Maria die Australierin Talia Gibson noch im Eiltempo in nur 67 Minuten mit 6:0, 6:3 besiegt. Vor ihrer gut zweiwöchigen Turnierpause hatte sie den Rasen-Challenger in Newport gewonnen.