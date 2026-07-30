Vorbereitung für die US Open: Dämpfer für Maria

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Memphis im Achtelfinale gescheitert. Die deutsche Nummer zwei unterlag der Mexikanerin Renata Zarazua in ihrem zweiten Match der Hartplatz-Saison mit 4:6, 4:6 und erlebte knapp einen Monat vor dem Start der US Open einen Dämpfer.
Dämpfer für Maria
In Vorbereitung auf die US Open kann Tatjana Maria in Memphis nicht an ihre starke Leistung anknüpfen.
Tatjana Maria hadert mit ihrer Leistung
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Die 38-Jährige aus Bad Saulgau musste sich der Weltranglisten-83. nach 102 Minuten geschlagen geben.
US Open beginnen Ende August
In der ersten Runde hatte Maria die Australierin Talia Gibson noch im Eiltempo in nur 67 Minuten mit 6:0, 6:3 besiegt. Vor ihrer gut zweiwöchigen Turnierpause hatte sie den Rasen-Challenger in Newport gewonnen.
Die US Open in New York beginnen als nächster Saison-Höhepunkt am 23. August.