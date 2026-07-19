Wie die Mutter: Sakkari verpasst Tennis-Heimsieg in Athen

Wie die Mutter, so die Tochter: Tennisspielerin Maria Sakkari hat beim WTA-Turnier in Athen einen Heimsieg knapp verpasst.
Sakkari verpasst Heimsieg in Athen
Beim WTA-Turnier verliert die Griechin das Endspiel gegen Barbora Krejcikova (Tschechien).
Maria Sakkari verliert das Finale von Athen
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
Die Griechin unterlag im Endspiel des Hartplatzturniers der ehemaligen Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien 6:7 (5:7), 3:6.
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Sakkaris Mutter Angeliki Kanellopoulou hatte 1986 in Athen ebenfalls das Finale erreicht, dort aber auf Sand gegen die Münchnerin Sylvia Hanika in zwei Sätzen verloren.
Seit 1991 hatte Griechenlands Hauptstadt kein Turnier mehr ausgerichtet, in diesem Jahr ersetzt Athen die Veranstaltung im chinesischen Jiujiang.