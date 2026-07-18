Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova droht die US Open zu verpassen. Die Tschechin, die vor Wochenfrist auf dem heiligen Rasen von London das Endspiel gegen ihre Landsfrau Linda Noskova in drei Sätzen verloren hatte, unterzog sich einem „kleineren Eingriff“ und werde nun „einige Wochen“ ausfallen, wie sie am Samstag bei Instagram mittelte.
Wimbledon-Finalistin Muchova fällt „einige Wochen“ aus
Die Tschechien bestätigte ihre Absage für das WTA-1000-Turnier in Toronto (1. bis 13. August). Ob es für die US Open reicht?
Karolina Muchova verpasste den Wimbledon-Titel knapp
© AFP/SID/Henry NICHOLLS
„Alles ist gut verlaufen, und ich arbeite bereits an meiner Genesung“, schrieb die Weltranglistensechste weiter, ohne die Art ihrer Verletzung oder die genaue Dauer ihrer Abwesenheit zu nennen. Muchova bestätigte jedoch ihre Absage für das WTA-1000-Turnier in Toronto (1. bis 13. August).
Die 29-Jährige gilt angesichts ihrer guten Form als eine der Favoritinnen für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, die US Open (31. August bis 13. September). In den vergangenen drei Jahren stand sie in New York zweimal im Halbfinale.