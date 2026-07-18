Wimbledon-Finalistin Muchova fällt „einige Wochen“ aus

SID 18.07.2026 • 17:20 Uhr Die Tschechien bestätigte ihre Absage für das WTA-1000-Turnier in Toronto (1. bis 13. August). Ob es für die US Open reicht?

Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova droht die US Open zu verpassen. Die Tschechin, die vor Wochenfrist auf dem heiligen Rasen von London das Endspiel gegen ihre Landsfrau Linda Noskova in drei Sätzen verloren hatte, unterzog sich einem „kleineren Eingriff“ und werde nun „einige Wochen“ ausfallen, wie sie am Samstag bei Instagram mittelte.

„Alles ist gut verlaufen, und ich arbeite bereits an meiner Genesung“, schrieb die Weltranglistensechste weiter, ohne die Art ihrer Verletzung oder die genaue Dauer ihrer Abwesenheit zu nennen. Muchova bestätigte jedoch ihre Absage für das WTA-1000-Turnier in Toronto (1. bis 13. August).