Aufgabe gegen Swiatek: Sorgen bei Rybakina vor US Open

SID 21.08.2026 • 06:33 Uhr Die Nummer zwei der Welt kann ihr Match in Cincinnati gegen Iga Swiatek wegen einer Fersenverletzung nicht beenden und verpasst eine große Chance.

Verletzungssorgen bei Elena Rybakina kurz vor Beginn der US Open: Die Nummer zwei der Welt hat ihr Viertelfinalmatch gegen Iga Swiatek beim WTA-Masters in Cincinnati vorzeitig wegen einer Fersenverletzung im ersten Satz beim Stand von 1:4 aufgeben müssen.

Damit verpasste die Tennisspielerin auch die Chance, erstmals an die Spitze der Weltrangliste zu klettern – bei einem Finaleinzug in Ohio hätte Rybakina Aryna Sabalenka verdrängt.

Swiatek zeigt sich besorgt

Rybakinas Aufgabe gegen Swiatek erfolgte bereits etwa eine halbe Stunde nach Spielbeginn. Die 27-Jährige beriet sich mit ihrem Trainer, spielte danach noch einen Punkt und beendete schließlich die Partie.

„Ich war sehr besorgt, als ich die ganze Situation beobachtete“, sagte Swiatek, die derzeit auf Platz acht der Weltrangliste steht: „Das ist ein wichtiges Turnier, aber die US Open sind die US Open. Ich hoffe, sie ist dafür bereit“, ergänzte die Polin. Das Grand-Slam-Event in New York startet am 30. August.

Rybakina hatte zu Beginn des Jahres die Australian Open gewonnen, 2022 bereits siegte die Kasachin in Wimbledon. Bei den US Open allerdings war sie bislang nie über das Achtelfinale hinaus gekommen.