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Bejlek schockt Nummer eins: Sabalenka scheitert erneut früh

Bejlek schockt Nummer eins: Sabalenka scheitert erneut früh

Die Topspielerin verliert gegen die Tschechin Sara Bejlek. Kurz vor den US Open steckt die Belarussin in einer Formkrise.
Schluss erneut im Achtelfinale: Aryna Sabalenka
© GETTY IMAGES/AFP/SID/Emilee Chinn
SID
Die Topspielerin verliert gegen die Tschechin Sara Bejlek. Kurz vor den US Open steckt die Belarussin in einer Formkrise.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist beim Masters in Cincinnati überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin verlor in der Nacht zu Donnerstag gegen die Tschechin Sara Bejlek mit 6:7 (7:9), 4:6 und kassierte kurz vor Beginn der US Open am 30. August den nächsten Rückschlag.

Bereits in der Vorwoche war sie beim Masters in Toronto im Achtelfinale gescheitert. Auch in Wimbledon war für Sabalenka in dieser Runde Schluss gewesen, bei den French Open hatte sie das Viertelfinale erreicht.

Für die 20 Jahre alte Bejlek war es der erste Sieg ihrer Karriere gegen eine Top-10-Spielerin. „Mir fehlen die Worte – es fühlt sich unglaublich an“, sagte die Weltranglisten-35. nach ihrem Coup gegen die topgesetzte Belarussin. Bejlek hatte bereits im Februar als Qualifikantin den Titel beim Hartplatzturnier in Abu Dhabi gewonnen. Im Viertelfinale von Cincinnati trifft sie nun auf die US-Amerikanerin Madison Keys.

Sabalenka hatte im ersten Satz zunächst die besseren Karten. Die 28-Jährige lag mit einem Break vorne und führte im Tiebreak bereits 5:1, ehe Bejlek die Partie drehte und den 65 Minuten dauernden Durchgang noch für sich entschied. Im zweiten Satz nahm die Tschechin ihrer Gegnerin dreimal den Aufschlag ab. Bejlek machte den Erfolg anschließend mit einem Aufschlagspiel zu null perfekt, den letzten Punkt erzielte sie mit einem Ass.

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