Philippinin Eala schreibt Tennis-Geschichte

SID 03.08.2026 • 19:14 Uhr Die 21-Jährige Alexandra Eala holt als erste Tennisspielerin aus den Philippinen einen Turniersieg auf der WTA-Tour.

Alexandra Eala hat als erste Tennisspielerin aus den Philippinen ein Turnier auf der WTA-Tour gewonnen. Die 21-Jährige entschied das Finale in Washington D.C. gegen die Weltranglistendritte Jessica Pegula (USA) im Nachsitzen mit 4:6, 6:4, 6:0 für sich.

Das Match war am Sonntag wegen starker Regenfälle während des zweiten Satzes unterbrochen und erst am Montag fortgesetzt worden.

WTA: Eala dominiert nach langer Unterbrechung

Am zweiten Tag des Endspiels diktierte Eala überraschend von Beginn an, holte sich erst den zweiten Durchgang und marschierte dann gegen die topgesetzte Pegula zum souveränen Sieg. Zuvor hatte Eala in ihrer Karriere bereits zwei Erfolge bei Turnieren der Challenger-Serie gefeiert.