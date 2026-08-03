Erst Mykonos, nun Platz eins sichern: Sabalenka ist wieder da

SID 03.08.2026 • 06:19 Uhr Scheitert die Belarussin in Toronto vor dem Achtelfinale, kann Elena Rybakina mit dem Turniersieg die Führung in der Weltrangliste übernehmen.

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka startet beim WTA-Turnier in Toronto mit zusätzlichem Druck in die heiße Phase der Hartplatzsaison. Die Belarussin, die im September ihren US-Open-Titel verteidigen will, muss in Kanada um ihre Spitzenposition bangen.

Scheitert Sabalenka bereits vor dem Achtelfinale, kann Elena Rybakina (Kasachstan) mit dem Turniersieg die Führung in der Weltrangliste übernehmen. Auf Hartplatz präsentiert sich Sabalenka 2026 allerdings bislang nahezu makellos: 23 ihrer 24 Matches auf diesem Belag gewann sie.

Probleme offenbarten sich auf Sand und Rasen – und stürzten die von ihren Emotionen lebende und gleichermaßen unter ihnen leidende Sabalenka in eine Sinnkrise: Bei den French Open schied die 28-Jährige im Viertelfinale aus, in Wimbledon war bereits im Achtelfinale gegen Naomi Osaka Endstation. Vor dem Wechsel zurück auf Hartplatz gönnte sie sich deshalb eine Auszeit auf Mykonos. „Ich denke, die Pause war dringend erforderlich“, sagte sie in Toronto: „Ich habe mich viel besser gefühlt, ich konnte es kaum erwarten, wieder auf den Platz zurückzukehren und auf meine Ziele für diese Turnierserie hinzuarbeiten.“