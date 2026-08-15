Lys scheitert in Runde eins von Cincinnati

SID 15.08.2026 • 07:09 Uhr Eva Lys verliert in Cincinnati in der ersten Runde nach starkem Start in drei Sätzen. Vor den US Open wartet die Hamburgerin weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Eva Lys hat bei den Cincinnati Open die nächste Erstrundenniederlage kassiert – und sucht rund zwei Wochen vor Beginn der US Open (30. August bis 13. September) weiter nach ihrer Form. Die Hamburgerin unterlag der US-Amerikanerin Sofia Kenin in der Nightsession trotz eines starken Starts mit 6:1, 3:6, 3:6.

Lys war trotz ihrer Niederlage in der finalen Qualifikationsrunde am Mittwoch gegen die Russin Anna Blinkowa als Lucky Loser ins Hauptfeld nachgerückt.

Lys scheitert erneut in Runde eins

In der zweiten Runde wäre es zum Duell mit ihrer Freundin Marta Kostyuk (Ukraine) gekommen. Mit Tamara Korpatsch und Tatjana Maria waren zuvor bereits zwei deutsche Spielerinnen in die nächste Runde des WTA-Turniers eingezogen.