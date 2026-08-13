Rückschlag für Lys

SID 13.08.2026 • 10:12 Uhr Die deutsche Tennis-Hoffnungsträgerin Eva Lys sucht weiter nach ihrer Form.

Eva Lys sucht weiter nach ihrer Topform – und muss rund zwei Wochen vor Beginn der US Open eine Enttäuschung verkraften. Die 24 Jahre alte Hamburgerin verpasste mit einer 6:3, 2:6, 2:6-Niederlage gegen die Russin Anna Blinkowa die Qualifikation für die Cincinnati Open.

Zuletzt hatte Lys in Toronto ihre Erstrundenpartie verletzt aufgeben müssen, auch zuvor fehlten die Ergebnisse.