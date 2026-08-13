Eva Lys sucht weiter nach ihrer Topform – und muss rund zwei Wochen vor Beginn der US Open eine Enttäuschung verkraften. Die 24 Jahre alte Hamburgerin verpasste mit einer 6:3, 2:6, 2:6-Niederlage gegen die Russin Anna Blinkowa die Qualifikation für die Cincinnati Open.
Rückschlag für Lys
Die deutsche Tennis-Hoffnungsträgerin Eva Lys sucht weiter nach ihrer Form.
Eva Lys ist aktuell nicht gut in Form
© IMAGO/ZUMA Press
Zuletzt hatte Lys in Toronto ihre Erstrundenpartie verletzt aufgeben müssen, auch zuvor fehlten die Ergebnisse.
Immer wieder wurde die Weltranglisten-85. in dieser Spielzeit von körperlichen Problemen zurückgeworfen und konnte bislang nicht an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen, in der sich Lys in die Top 50 vorgearbeitet hatte.