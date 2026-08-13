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Rückschlag für Lys

Rückschlag für Lys

Die deutsche Tennis-Hoffnungsträgerin Eva Lys sucht weiter nach ihrer Form.
Eva Lys ist aktuell nicht gut in Form
© IMAGO/ZUMA Press
SID
Die deutsche Tennis-Hoffnungsträgerin Eva Lys sucht weiter nach ihrer Form.

Eva Lys sucht weiter nach ihrer Topform – und muss rund zwei Wochen vor Beginn der US Open eine Enttäuschung verkraften. Die 24 Jahre alte Hamburgerin verpasste mit einer 6:3, 2:6, 2:6-Niederlage gegen die Russin Anna Blinkowa die Qualifikation für die Cincinnati Open.

Zuletzt hatte Lys in Toronto ihre Erstrundenpartie verletzt aufgeben müssen, auch zuvor fehlten die Ergebnisse.

Immer wieder wurde die Weltranglisten-85. in dieser Spielzeit von körperlichen Problemen zurückgeworfen und konnte bislang nicht an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen, in der sich Lys in die Top 50 vorgearbeitet hatte.

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