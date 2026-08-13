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Maria in Cincinnati eine Runde weiter

Maria in Cincinnati eine Runde weiter

Die deutsche Nummer zwei macht es kurz. Ihre nächste Gegnerin ist weitaus stärker.
Ganz konzentriert: Tatjana Maria
© AFP/SID/GLYN KIRK
SID
Die deutsche Nummer zwei macht es kurz. Ihre nächste Gegnerin ist weitaus stärker.

Tennisprofi Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Cincinnati im Schnelldurchgang die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer zwei bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska auf dem Hartplatz am Donnerstag mit 6:1, 6:2. Marias nächste Gegnerin ist die russische French-Open-Halbfinalistin Diana Schnaider.

In Cincinnati ist auch Hamburg-Siegerin Tamara Korpatsch am Start. Sie trifft am Freitag auf die Australierin Maya Joint, topgesetzt ist die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Höhepunkt der Hartplatzsaison sind die US Open ab 30. August.

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