Maria in Cincinnati eine Runde weiter

Tennisprofi Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Cincinnati im Schnelldurchgang die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer zwei bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska auf dem Hartplatz am Donnerstag mit 6:1, 6:2. Marias nächste Gegnerin ist die russische French-Open-Halbfinalistin Diana Schnaider.