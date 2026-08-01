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Tennis: Mit 16! Teenagerin stürmt ins Finale von Memphis - "Wunderreise"

Teenagerin stürmt ins Finale

Kristina Liutova stürmt beim WTA-Turnier in Memphis in Finale. Durch den Finaleinzug verbessert sich die Teenagerin in der Weltrangliste enorm.
Kristina Liutova steht im Finale
© IMAGO/ZUMA Press
SID
Kristina Liutova stürmt beim WTA-Turnier in Memphis in Finale. Durch den Finaleinzug verbessert sich die Teenagerin in der Weltrangliste enorm.

Die 16 Jahre alte Tennisspielerin Kristina Liutova hat bei ihrem ersten WTA-Turnier gleich das Finale erreicht.

Am Samstagabend besiegte die Russin im Halbfinale von Memphis/Tennessee die US-Amerikanerin Elvina Kalieva mit 7:5, 6:1. Im Finale am Sonntag trifft die Weltranglisten-229. auf die um 115 Positionen besser platzierte Tschechin Darja Vidmanová.

Tennis: Liutova erlebt „Wunderreise“

Liutova, die ihre Turnierwoche als „Wunderreise“ bezeichnete, ist die jüngste Spielerin in einem WTA-Finale seit der US-Amerikanerin Coco Gauff in Linz/Österreich im Jahr 2019. Durch den Finaleinzug verbessert sich die Teenagerin in der Weltrangliste auf Platz 154. Bei einem Finalsieg würde sie sogar bis auf Rang 125 springen.

Liutova hatte in der ersten Runde von der Aufgabe der an Nummer eins gesetzten Jekaterina Alexandrowa aufgrund eines hitzebedingten Schwächeanfalls profitiert.

In der zweiten Runde besiegte sie die Australierin Maya Joint in drei Sätzen, bevor sie im Viertelfinale die an Nummer sechs gesetzte US-Amerikanerin Caty McNally mit 6:3, 6:4 ausschaltete.

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