Tennis: Korpatsch in Cincinnati ausgeschieden

SID 17.08.2026 • 05:46 Uhr Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Cincinnati in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verliert gegen Iva Jovic klar in zwei Sätzen.

Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Cincinnati in der 2. Runde ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Hamburg unterlag der Weltranglisten-16. Iva Jovic aus den USA mit 4:6 und 3:6.

In der ersten Runde bei der Generalprobe für die US Open (30. August bis 13. September) hatte sich Korpatsch, die zuletzt ihr Heimturnier in Hamburg gewonnen hatte, noch mühevoll in drei Sätzen gegen die Australierin Maya Joint durchgesetzt.