Tennis: Swiatek beendet lange Durststrecke

Die frühere Weltranglistenerste Iga Swiatek hat ihren ersten WTA-Titel seit fast einem Jahr gewonnen. Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen ließ der Kasachin Elena Rybakina im einseitigen Finale des Hartplatz-Turniers in Toronto beim 6:2, 6:3 kaum eine Chance. Swiatek schob sich damit im Ranking auf Rang fünf vor, die Zweite Rybakina verpasste es, näher an die Belarussin Aryna Sabalenka heranzurücken.
Swiatek beendet lange Durststrecke
Nach einem schwierigen Jahr tankte Swiatek vor den US Open wichtiges Selbstvertrauen. Im Jahr 2026 hatte die 25-Jährige, die zwischen 2022 und 2024 das Frauentennis dominiert hatte, zuvor noch kein Finale auf der Tour erreicht. In Wimbledon war sie als Titelverteidigerin bereits in Runde drei ausgeschieden.
Swiatek: „All diese vergangenen Monate waren nicht einfach“
„Das bedeutet mir so, so viel“, sagte Swiatek nach ihrem Sieg: „All diese vergangenen Monate waren nicht einfach. Ich bin wirklich froh, dass ich mich weiterhin darauf konzentriert habe, mich weiterzuentwickeln, mein Spiel ein wenig anzupassen und mich zu verbessern – trotz all der Meinungen, die viele Menschen jeden Tag im Internet über mich äußern.“
Swiatek reist nun nach Cincinnati, dem letzten Härtetest vor dem letzten Grand Slam des Jahres in New York (30. August bis 13. September). Im vergangenen Jahr hatte sie in Ohio triumphiert, anschließend war Swiatek auch Ende September in Seoul erfolgreich gewesen. Danach hatte sie – bis zu ihrem 26. in Toronto – aber keinen Titel mehr gewonnen.