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Tennis-Turniere in Washington werden erst Montag entschieden

Tennis-Finale muss abgebrochen werden

Wegen Regens muss das Endspiel der Frauen in der US-Hauptstadt im zweiten Satz unterbrochen werden. Das Finale der Männer hatte noch nicht begonnen.
Weltranglistendritte: Jessica Pegula
Weltranglistendritte: Jessica Pegula
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/SID/EMILEE CHINN
SID
Wegen Regens muss das Endspiel der Frauen in der US-Hauptstadt im zweiten Satz unterbrochen werden. Das Finale der Männer hatte noch nicht begonnen.

Die Sieger der Tennis-Turniere in Washington D.C. werden erst im Verlauf des Montags feststehen. Das Endspiel der Frauen zwischen der Weltranglistendritten Jessica Pegula (USA) und Alexandra Eala wurde nach einer zunächst dreistündigen Verzögerung wegen eines Gewitters begonnen, beim Stand von 6:4, 1:2 für Pegula wegen erneut einsetzenden Regens und nach einer weiteren Wartezeit von fünf Stunden aber unterbrochen. Die Entscheidung soll nun am Montag ab 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ fallen).

Komplett verschoben wurde das Endspiel der Männer in der US-Hauptstadt zwischen Taylor Fritz (USA) und Rafael Jodar (Spanien). Ihr Match beginnt nicht vor 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ).

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