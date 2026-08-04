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Drama um deutsches Tennis-Ass: Lys muss aufgeben

Bitteres Aus! Lys muss aufgeben

Keine deutsche Spielerin übersteht die erste Runde in Toronto. Besonders bitter ist das Aus von Eva Lys, die trotz Siegkurs aufgeben muss.
Eva Lys musste aufgeben
Eva Lys musste aufgeben
© IMAGO/ZUMA Press
SID
Keine deutsche Spielerin übersteht die erste Runde in Toronto. Besonders bitter ist das Aus von Eva Lys, die trotz Siegkurs aufgeben muss.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat wenige Wochen vor den US Open den nächsten bitteren Dämpfer kassiert. Die Hoffnungsträgerin musste in der ersten Runde des WTA-Turniers beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 0:2 gegen die Ungarin Panna Udvardy aufgeben.

Lys hatte lange klar auf Siegkurs gelegen, doch eine 5:2-Führung im zweiten Satz reichte nicht. Während des Matches warf sie einmal frustriert ihren Schläger auf den Boden.

Deutsche scheitern an Auftakthürden

Auch die weiteren Deutschen scheiterten in Toronto an ihrer Auftakthürde. Die deutsche Nummer eins Tamara Korpatsch verlor ihre erste Partie nach ihrem Heimsieg in Hamburg 4:6, 6:0, 1:6 gegen Renata Zarazua aus Mexiko. Tatjana Maria unterlag der US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Für Lys, die immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen und sich Anfang des Jahres am Knie verletzt hatte, setzte sich ihre durchwachsene Saison fort. Ihr letztes Match gewann die 24-Jährige Mitte Juni bei den Berlin Tennis Open, im Jahr 2026 gelangen Lys bei keinem Turnier mehr als zwei Siege.

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