Drama um deutsches Tennis-Ass: Lys muss aufgeben

SID 04.08.2026 • 06:12 Uhr Keine deutsche Spielerin übersteht die erste Runde in Toronto. Besonders bitter ist das Aus von Eva Lys, die trotz Siegkurs aufgeben muss.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat wenige Wochen vor den US Open den nächsten bitteren Dämpfer kassiert. Die Hoffnungsträgerin musste in der ersten Runde des WTA-Turniers beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 0:2 gegen die Ungarin Panna Udvardy aufgeben.

Lys hatte lange klar auf Siegkurs gelegen, doch eine 5:2-Führung im zweiten Satz reichte nicht. Während des Matches warf sie einmal frustriert ihren Schläger auf den Boden.

Deutsche scheitern an Auftakthürden

Auch die weiteren Deutschen scheiterten in Toronto an ihrer Auftakthürde. Die deutsche Nummer eins Tamara Korpatsch verlor ihre erste Partie nach ihrem Heimsieg in Hamburg 4:6, 6:0, 1:6 gegen Renata Zarazua aus Mexiko. Tatjana Maria unterlag der US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.