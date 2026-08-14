Tennis: 0:6 - doch dann dreht sie auf

SID 14.08.2026 • 21:24 Uhr Tamara Korpatsch findet zwar spät, aber noch rechtzeitig zu ihrem Spiel. Somit ist die Deutsche eine Runde weiter.

Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Cincinnati nach einem Fehlstart noch in die zweite Runde eingezogen. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Hamburg bezwang die Weltranglisten-75. Maya Joint (Australien) 0:6, 6:3, 6:4 und verbuchte einen gelungenen Auftakt der Generalprobe für die US Open (30. August bis 13. September).

In der Runde der besten 64 wartet auf Korpatsch die an 13 gesetzte Iva Jovic (USA).

Dabei kam die Hamburg-Siegerin zunächst mit dem schnellen Belag überhaupt nicht zurecht und gab den ersten Satz nach 25 Minuten ohne eigenen Spielgewinn ab.

Doch Korpatsch berappelte sich, minimierte die Fehlerquote im eigenen Spiel und zog den offenen Schlagabtausch im entscheidenden dritten Satz auf ihre Seite.