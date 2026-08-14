Unbestimmte Auszeit: Siegemund verzichtet auf US Open

SID 14.08.2026 • 22:10 Uhr Die 38-Jährige will sich sowohl körperlich als auch mental erholen und bleibt dem Center Court vorerst fern.

Laura Siegemund nimmt vorerst Abstand vom Profitennis und wird nicht bei den US Open in New York aufschlagen. Das verkündete die 38-Jährige am Freitag in einem Statement auf Instagram. „Nach Wimbledon habe ich mich entschieden, erstmal eine Auszeit vom Turnierzirkus zu nehmen“, schrieb Siegemund.

Ihre Entscheidung betreffe nicht nur die anstehenden US Open (30. August bis 13. September), auch beim WTA-Turnier in Cleveland wird die Metzingerin nicht vertreten sein. „Ich werde im US-Swing nicht dabei sein und auch danach für eine Weile nichts spielen. Ich möchte mir einfach eine Auszeit gönnen, mich mental und körperlich erholen und dann schauen, wo es mich danach hinträgt“, begründete Siegemund, die auch schon die Events in Washington und Toronto verpasst hatte, ihre Entscheidung.