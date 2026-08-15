WTA Cincinnati: Maria verpasst Überraschung

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Cincinnati den Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 39-Jährige aus Bad Saulgau verlor gegen die an Position 14 gesetzte French-Open-Halbfinalistin Diana Shnaider mit 2:6, 5:7.
Maria verpasst Überraschung
Die 39-Jährige unterliegt der Russin Diana Shnaider. Damit verpasst die routinierte Athletin eine sensationellen Erfolg.
Maria kam somit auch im sechsten Versuch in Ohio nicht über die zweite Runde hinaus. Damit bleibt mit Tamara Korpatsch noch eine deutsche Starterin in Cincinnati.
Die Hamburgerin spielt am Sonntag in der zweiten Runde gegen Iva Jovic (Nr. 13) aus den USA. Für die Tennisspielerinnen ist das Turnier ein wichtiger Härtetest vor den US Open ab dem 30. August.