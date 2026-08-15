WTA Cincinnati: Maria verpasst Überraschung

SID 15.08.2026 • 22:05 Uhr Die 39-Jährige unterliegt der Russin Diana Shnaider. Damit verpasst die routinierte Athletin eine sensationellen Erfolg.

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Cincinnati den Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 39-Jährige aus Bad Saulgau verlor gegen die an Position 14 gesetzte French-Open-Halbfinalistin Diana Shnaider mit 2:6, 5:7.

Maria kam somit auch im sechsten Versuch in Ohio nicht über die zweite Runde hinaus. Damit bleibt mit Tamara Korpatsch noch eine deutsche Starterin in Cincinnati.