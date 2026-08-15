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WTA Cincinnati: Maria verpasst Überraschung

Maria verpasst Überraschung

Die 39-Jährige unterliegt der Russin Diana Shnaider. Damit verpasst die routinierte Athletin eine sensationellen Erfolg.
Die Saison für Tennis-Star Iga Swiatek verläuft bislang schwierig. In Toronto gibt es für die ehemalige Nummer eins der Welt nun allerdings einen Lichtblick.
SID
Die 39-Jährige unterliegt der Russin Diana Shnaider. Damit verpasst die routinierte Athletin eine sensationellen Erfolg.

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Cincinnati den Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 39-Jährige aus Bad Saulgau verlor gegen die an Position 14 gesetzte French-Open-Halbfinalistin Diana Shnaider mit 2:6, 5:7.

Maria kam somit auch im sechsten Versuch in Ohio nicht über die zweite Runde hinaus. Damit bleibt mit Tamara Korpatsch noch eine deutsche Starterin in Cincinnati.

Die Hamburgerin spielt am Sonntag in der zweiten Runde gegen Iva Jovic (Nr. 13) aus den USA. Für die Tennisspielerinnen ist das Turnier ein wichtiger Härtetest vor den US Open ab dem 30. August.

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