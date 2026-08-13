WTA: Swiatek fordert Rybakina im Finale von Toronto

Die ehemalige Weltranglistenerste Iga Swiatek hat beim WTA-Masters in Toronto ihr erstes Endspiel des Jahres erreicht. Die Polin wies auch im Halbfinale ihre verbesserte Form nach und gewann nach regenbedingter Verzögerung mit 6:3, 1:6, 6:3 gegen die Ukrainerin Elina Switolina. Im Finale des Hartplatz-Turniers geht es nun gegen die Weltranglistenzweite Elena Rybakina aus Kasachstan, die sich nach hartem Kampf mit 5:7, 6:2, 6:2 gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff durchsetzte.

Rybakina könnte sich mit dem Titel ganz nah an die Weltranglistenführende Aryna Sabalenka heranschieben, die in Toronto bereits im Achtelfinale gescheitert war. Swiatek möchte das verhindern und peilt mit frischem Selbstvertrauen ihren ersten Turniersieg seit fast einem Jahr an. „Gegen Elina ist es immer schwer, deshalb bin ich froh, dass ich dieses Spiel gewonnen habe“, sagte die 25-Jährige nach dem Halbfinale: „Das ist auf jeden Fall eine große Verbesserung. Ich bin stolz auf mich.“