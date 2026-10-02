Seltene Krankheit: Tennis-Profi Navarro macht Probleme öffentlich

Emma Navarro beendet ihre Saison vorzeitig. Die Tennisspielerin macht eine seltene Krankheit öffentlich.

Emma Navarro beendet ihre Saison vorzeitig und hat ihre jahrelangen gesundheitlichen Probleme öffentlich gemacht. Die 25-jährige US-Amerikanerin erklärte in einem ausführlichen Instagram-Post, bei ihr sei die seltene Krankheit RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport) diagnostiziert worden. Das beschreibt eine zu geringe Energieverfügbarkeit im Verhältnis zur Belastung im Alltag und im Leistungssport.

Navarro schilderte, über nahezu drei Jahre zu wenig Energie aufgenommen zu haben. „Mein Gehirn war müde, genauso wie mein Körper. Ich schlief schlecht und wachte genauso erschöpft auf“, schrieb die Weltranglisten-24. Sie berichtete von Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsproblemen, Müdigkeit, Angstzuständen und Stimmungsschwankungen.

Bei einem Billie-Jean-King Cup-Match im Herbst 2025 ist sie auf dem Platz in Tränen ausgebrochen: „Ich war am Boden zerstört bei dem Gedanken, mein Land in diesem Zustand von Erschöpfung, Hunger und Verwirrung zu vertreten.“

Navarro macht Krankheit öffentlich

Nach Angaben Navarros habe sich ihr Zustand durch die Zusammenarbeit mit Ärzten, Ernährungsexperten und weiteren Spezialisten allmählich verbessert.

„In diesem Jahr habe ich ein paar Kilo zugenommen, aber ich habe auch mein Leben zurückgewonnen“, schrieb sie. „Keine Zahl auf der Waage und keine Schlankheit ist wichtiger als Gesundheit und Wohlbefinden.“

Navarro will ihre Medikamenten- und Ernährungsprotokolle weiter anpassen, tritt in Asien nicht mehr an und plant die Rückkehr auf die Tour ab Australien 2027.

Sportlich schließt Navarro die Saison mit zwei Finals ab. In Straßburg gewann sie den WTA-500-Titel gegen Victoria Mboko mit 6:0, 5:7, 6:2 und feierte ihren ersten Turniersieg auf Sand. Im Endspiel von Nottingham auf Rasen unterlag sie Marie Bouzkova 6:7 (5:7), 6:4, 2:6.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.