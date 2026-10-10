Siegemund lässt Comeback offen und lobt Zverev

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin hatte sich im August eine Pause verordnet - mit offenem Ende.

Die Rückkehr von Laura Siegemund auf die WTA-Tour ist auch knapp zwei Monate nach der Ankündigung ihrer Auszeit nicht absehbar. „Jetzt bin ich erst mal einfach eine Weile raus“, sagte Siegemund im Interview mit RTL/Sky Sport. Sie wolle sich Zeit nehmen, um ihre körperlichen Probleme „in der Tiefe auszukurieren“. Auch mental sei die zurückliegende Zeit strapaziös gewesen, sagte die 38-Jährige.

Ob und wann sie auf die Tennis-Profitour zurückkehrt, will die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im Frauen-Doppel bzw. Mixed von ihrem körperlichen Zustand und ihrer Motivation abhängig machen. „Ich möchte einfach mal schauen, wie sich die Dinge jetzt entwickeln und tatsächlich dann auch ein bisschen entscheiden, wie ich mich fühle, wie der Körper mitmacht, ob die Sachen dann wirklich auch auskuriert sind, sich besser anfühlen. Und auch dann natürlich ein bisschen, wie die Lust ist, wie viel Drive ich spüre und dann schauen“, sagte die einstige Top-30-Spielerin, die 2025 noch überraschend das Viertelfinale von Wimbledon erreicht hatte.

Den Erfolgslauf des Hamburgers Alexander Zverev im Männertennis bewertete Siegemund für den deutschen Tennissport als „Riesending“ und „historisch“. Sie hoffe, sagte die Schwäbin, dass dadurch mehr Kinder für den Tennissport begeistert werden und „ein neuer Boom“ entstehen könne. Zverev gewann in diesem Jahr die French Open und die US Open. Zudem steht der 29-Jährige dicht davor, als erster deutscher Mann seit Boris Becker vor 35 Jahren die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen.