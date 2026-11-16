Andrejewa erstmals Weltranglistenzweite – und bald ganz oben?

Die Russin krönt ein starkes Jahr mit dem Titel bei den WTA Finals und könnte 2027 den nächsten Meilenstein erreichen.

Ihr Titel bei den WTA Finals hat Mirra Andrejewa auch in der Tennis-Weltrangliste in neue Sphären katapultiert. Im aktuellen Ranking vom Montag liegt die French-Open-Siegerin aus Russland erstmals auf Position zwei.

Im Januar bietet sich Andrejewa, die aktuell auf 7806 Weltranglisten-Punkte kommt, sogar die große Chance, die aktuelle Spitzenreiterin Jelena Rybakina (Kasachstan/8099) zu überflügeln.

Sabalenka rutscht auf Platz drei ab

Rybakina hat insbesondere bei den Australian Open, die sie 2026 gewann, viele Punkte zu verteidigen. Andrejewa hingegen schaffte es in diesem Jahr nur ins Achtelfinale des Grand Slams in Melbourne und könnte einige Zähler gutmachen. Die einstige Dominatorin Aryna Sabalenka erlebte bei den Finals die nächste große Enttäuschung in einer schwierigen Saison – sie rutschte mit 6685 Punkten auf Rang drei ab.

Bei den Männern bleibt die Situation an der Spitze unverändert. Der deutsche Topstar Alexander Zverev (9320) wird das Jahr als Nummer eins der Welt beenden, der verletzte Jannik Sinner (7950) ist aktuell Weltranglistenzweiter, Carlos Alcaraz aus Spanien Dritter (6100). Neu in die Top Ten schaffte es Alcaraz‘ Landsmann Rafael Jódar als Zehnter, Alex de Minaur (Australien) rutschte von Position neun auf Rang elf ab.