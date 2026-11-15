Andrejewa triumphiert bei den WTA Finals

Mirra Andrejewa bezwingt Elina Switolina im Endspiel von Indian Wells und stürmt beim Einzeldebüt gleich zum Titel.

French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa hat zum ersten Mal bei den WTA Finals triumphiert. Die 19-jährige Russin bezwang im aufgeladenen Endspiel von Indian Wells die Ukrainerin Elina Switolina mit 7:5, 6:3 und sicherte sich bei ihrer ersten Einzelteilnahme gleich den Titel beim Jahresendturnier der acht Saisonbesten – und das sogar ohne Satzverlust.

Andrejewa behielt wie schon im Gruppenspiel zum Auftakt in Kalifornien die Oberhand gegen die 13 Jahre ältere Switolina, die ihren zweiten Triumph nach 2018 verpasste. Das Jahr wird Andrejewa auf Rang zwei der Weltrangliste abschließen.

Viele nervöse Momente im Finale

Bei strahlend blauem Himmel boten die Finalistinnen ein umkämpftes Match, leisteten sich bei aller Intensität aber beide auch viele nervöse Momente. Mehr zu kämpfen hatte allerdings Switolina, vor allem mit ihrem Aufschlag. Nach 1:48 Stunden verwandelte Andrejewa ihren zweiten Matchball.

Am Samstag in der Vorschlussrunde hatte sich die Russin in zwei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durchgesetzt. Switolina schaltete anschließend Wimbledon-Siegerin Linda Noskova aus Tschechien im Eiltempo aus.

Ursprünglich hatten die diesjährigen WTA Finals, die mit zehn Millionen Dollar dotiert sind, in Saudi-Arabien stattfinden sollen. Nachdem die USA im Februar Militärschläge gegen den Iran durchgeführt hatten und es daraufhin zu einem Krieg in der Region gekommen war, wurde das Turnier jedoch im Juli nach Indian Wells verlegt.