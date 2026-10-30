Weltranglistenerste zieht zurück

Eine Nackenverletzung zwingt die Weltranglistenerste Jelena Rybakina zur Pause. Ihre Position an der Spitze ist dennoch sicher.

Tennisstar Jelena Rybakina hat ihre Teilnahme am Viertelfinale des WTA-Turniers in Tokio wegen einer Nackenverletzung abgesagt. Die 27 Jahre alte Kasachin sollte am Freitag gegen die Kanadierin Leylah Fernandez antreten, verzichtete jedoch auf einen Einsatz. Seit Donnerstag steht fest, dass Rybakina unabhängig von weiteren Ergebnissen das Tennisjahr als Weltranglistenerste beenden wird.

Statt zu spielen erschien die gebürtige Moskauerin auf dem Platz, um sich bei den Zuschauern zu bedanken und Autogramme zu schreiben. „Ich wollte mich einfach nur ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie heute gekommen sind, aber leider werde ich nicht spielen können“, sagte Rybakina: „Ich habe seit ein paar Tagen mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen. Es ist schwierig für mich, hierherzukommen und mit 100 Prozent zu spielen, da auch ein sehr wichtiges Turnier bevorsteht.“

Jelena Rybakina entschädigte die Fans mit Autogrammen Jelena Rybakina entschädigte die Fans mit Autogrammen © AFP/SID/Rie KIKUCHI

Rybanika peilt Comeback bei den WTA Finals an

Rybakina will bei den WTA Finals im kommenden Monat in Indian Wells wieder antreten. Ihren Spitzenplatz zum Jahresende hatte sie sich in Tokio mit einem 6:2, 6:3 gegen Julia Putinzewa zum Auftakt gesichert.

Nach ihrem Triumph bei den US Open hatte Rybakina im vergangenen Monat erstmals die Führung in der Weltrangliste übernommen und Aryna Sabalenka abgelöst. Zuvor hatte sie im Januar bereits die Australian Open gewonnen. Insgesamt stehen damit drei Grand-Slam-Titel zu Buche.

Nach Tokio war Rybakina mit dem Rückenwind ihres vierten Saisontitels gereist. In der Vorwoche hatte sie beim Turnier im chinesischen Ningbo im Finale gegen Fernandez gewonnen.