Frühes Aus für Sabalenka

Aryna Sabalenka kann das frühe Ausscheiden ihrer Rivalin Jelena Rybakina im Kampf um Platz eins nicht nutzen.

Chance vertan: Aryna Sabalenka hat das Aus von Jelena Rybakina nicht für sich nutzen können und ist beim WTA-Turnier in Peking ebenfalls früh ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzte Belarussin unterlag in der dritten Runde überraschend der Weltranglisten-34. Nikola Bartunkova aus Tschechien nach 1:35 Stunden mit 4:6, 3:6.

Rybakina, die Sabalenka mit ihrem US-Open-Titel kürzlich von Platz eins der Weltrangliste verdrängt hatte, war am Samstag an der Weltranglisten-118. Alina Tscharajewa gescheitert. Sabalenka hätte den Rückstand im Kampf um die Spitze mit einem starken Turnier in Peking verringern können – verlor nun aber gegen die erst 20 Jahre alte Bartunkova.

Aryna Sabalenka scheiterte früh in Peking Aryna Sabalenka scheiterte früh in Peking © AFP/SID/Pedro PARDO

Frust bei Sabalenka

„Ich habe mich auf mich selbst konzentriert, darauf, ruhig zu bleiben“, sagte Bartunkova nach ihrem Erfolg gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin: „Sie ist eine Legende…, deshalb bin ich wirklich glücklich, dass ich das Match gewonnen habe.“ Im Achtelfinale trifft die Tschechin auf die Österreicherin Sinja Kraus.

Sabalenka ließ im sechsten Spiel des ersten Satzes fünf Breakchancen ungenutzt. Im zweiten Durchgang verlor sie früh ihren Aufschlag und warf frustriert den Schläger. Den ersten Matchball nutzte Bartunkova zum Sieg, als Sabalenkas Return im Netz landete.