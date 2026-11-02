Die 46-Jährige kämpft auch in Hongkong vergeblich um ein Erfolgserlebnis.

Auch mit 46 Jahren kann Venus Williams nicht vom Profi-Tennis lassen. Doch viel vom alten Glanz ist bei der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin nicht mehr zu spüren.

Beim WTA-Turnier in Hongkong unterlag die US-Amerikanerin am Montag ihrer Landsfrau Mary Stoiana und kassierte damit ihre 16. Erstrunden-Niederlage in Serie. Beim 2:6, 3:6 gegen die 23 Jahre jüngere Nummer 114 der Welt war Williams weitgehend ohne Chance.

Williams, die 1994 mit 14 Jahren als Profi debütiert hatte, war 2025 nach 16 Monaten Pause auf die Tour zurückgekehrt und hatte gleich ihr erstes Match in Washington gegen Peyton Stearns (USA) gewonnen. Seitdem verlor sie aber jedes Duell.

Immerhin: In der Vorwoche hatte sie mit Janice Tjen beim Turnier in Guangzhou erstmals seit 2016 ein Doppel-Halbfinale erreicht. Mit ihrer jüngeren Schwester Serena war Venus zuletzt bei den US Open erstmals seit 2022 im Doppel angetreten, das prominente Duo schied knapp in der ersten Runde aus.