Kein Titel seit 1989: Boll holt 54. WM-Medaille für deutsche Tischtennis-Asse

Fünf Goldmedaillen und 49 weitere Podestplätze stehen für das deutsche Tischtennis in der 95-jährigen WM-Historie nach den Einzel-Titelkämpfen in Houston/Texas zu Buche. Europameister Timo Boll (Düsseldorf) sorgte in den USA durch Bronze im Einzel mit dem Altersrekord von 40 Jahren und 264 Tagen für die insgesamt 54. Podestplatzierung.