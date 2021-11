Letzter Titel vor 32 Jahren: Bislang 53 WM-Medaillen für deutsche Tischtennis-Asse

Fünf Goldmedaillen und 48 weitere Podestplätze stehen für das deutsche Tischtennis in der 95-jährigen WM-Historie vor den Einzel-Titelkämpfen ab Dienstag in Houston/Texas zu Buche. Zuletzt gewannen der heutige Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner vor 32 Jahren bei der Heim-WM in Dortmund durch ihren Triumph im Herren-Doppel einen Titel für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB).