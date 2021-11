Ping-Pong-Diplomatie 2.0 für ITTF-Chef Weikert "ein Symbol für Frieden"

Am vergangenen Sonntag hatten die US-Organisatoren die Meldung von zwei Mixed-Paaren aus dem Gastgeberland und der Tischtennis-Weltmacht China verkündet. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Ping-Pong-Diplomatie treten der chinesische Mannschafts-Weltmeister Lin Gaoyuan und die frühere US-Bundesligaspielerin Lily Zhang sowie Chinas Doppel-Weltmeisterin Wang Manyu und US-Topspieler Kanak Jha vom deutschen Ex-Champion TTF Ochsenhausen gemeinsam in der olympischen Disziplin an.