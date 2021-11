Tischtennis: Kaufmann jüngste U21-Europameisterin der Geschichte

Annett Kaufmann hat als jüngste U21-Europameisterin Tischtennis-Geschichte geschrieben. Die 15-Jährige aus Böblingen holte sich den Titel am Sonntag in Spa/Belgien durch ein 13:11, 6:11, 11:9, 11:8, 7:11, 11:8 im Finale über die Russin Marija Tailakowa (20). Franziska Schreiner (19/Langstadt), die im Halbfinale an Kaufmann scheiterte, holte Bronze.