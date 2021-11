Tischtennis-WM: Boll/Franziska scheitern im Doppel an Chinesen

Am Abend (ab 19.30 Uhr) spielen noch Nina Mittelham/Sabine Winter und Petrissa Solja/Shan Xiaona in der zweiten Runde des Damendoppels. In der Nacht auf Freitag steht dann die dritte Runde im Einzel an. Bei den Männern sind mit Boll, Franziska, Duda und Ruwen Filus noch vier der fünf gestarteten Deutschen gefordert, während bei den Frauen mit Shan Xiaona und Han Ying lediglich noch zwei von fünf Starterinnen an der Platte stehen.