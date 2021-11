Tischtennis-WM: Duda/Qiu verpassen Sensation

Benedikt Duda und Dang Qiu (Bergneustadt/Düsseldorf) haben bei der Tischtennis-WM in Houston im Doppel eine Sensation und damit die sichere Bronzemedaille verpasst. Die deutschen Meister unterlagen den topgesetzten Chinesen Lin Gaoyuan und Liang Jingkun am Samstagabend nach einer starken Vorstellung im Viertelfinale mit 2:3 (8:11, 4:11, 14:12, 11:8, 9:11), bis zum Schluss lag eine Überraschung in der Luft.