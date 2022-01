Boll-Comeback mit Abbruchsieg

Doppelter Grund zur Freude für den deutschen Tischtennis-Star Timo Boll: Der Europameister feierte am Sonntag rund zwei Monate nach seinem WM-Halbfinalaus in Houston mit einem Bauchmuskelanriss in der Bundesliga mit einem Abbruchsieg ein erfolgreiches Comeback und kletterte zugleich in der neuen Weltrangliste um zwei Position auf den achten Platz.